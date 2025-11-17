La cotizacióndel Peso dominicano este lunes 17 de noviembre en Estados Unidos es de 64.08 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.97%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.54%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza entre los inversionistas y un impacto favorable en la economía local.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

