La cotizacióndel Peso dominicano este jueves 19 de marzo en Estados Unidos es de 60.07 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.16% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -2.53%, mientras que en el último año ha mostrado un incremento del 1.81%. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 13.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.93%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La millonaria cifra de garrafones que los mexicanos están empezando a sacar de sus casas