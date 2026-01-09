La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 9 de enero en Estados Unidos es de 3,720.79 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.13% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 10.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 9.86%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en la estabilidad del Peso colombiano. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la sostenibilidad de esta mejora.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones futuras.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos