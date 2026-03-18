En la apertura de mercados de este miércoles, 18 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,690.13 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.33%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una leve disminución del -0.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.88% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda en el mercado. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.07%, es mayor que la volatilidad anual del 14.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La estrategia que las empresas mexicanas deben aplicar para sobrevivir a la semana laboral de 40 horas