La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 11 de marzo en Estados Unidos es de 3,708.08 USD. Dicho costo presenta una variación del -1.43% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.95%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 17.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Hora de diversificar: Oro y petróleo suben con fuerza y el Bitcoin se desploma por crisis en Medio Oriente Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el mercado de divisas para obtener el mejor trato posible.