La cotizacióndel Peso colombiano este martes 9 de junio en Estados Unidos es de 3,589.19 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.42% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano subió 0.39%, mientras que en el último año cayó -7.98%, indicando un repunte reciente en un contexto anual de depreciación.

¿Lluvias y calles inundadas? El error común por el que tu seguro de auto no te pagará los daños

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 5.04%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.13%.

La cotización del Peso colombiano hoy en comparación con los días anteriores muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en los últimos días.

Este comportamiento sugiere una estabilización económica o un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría favorecer el fortalecimiento del Peso colombiano en el corto plazo.

¿Lluvias y calles inundadas? El error común por el que tu seguro de auto no te pagará los daños

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Esta firma de salud femenina busca democratizar la medicina de clase mundial y expande su huella en el Bajío

Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA