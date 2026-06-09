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La cotizacióndel Peso colombiano este martes 9 de junio en Estados Unidos es de 3,589.19 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.42% en comparación con la jornada anterior.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano subió 0.39%, mientras que en el último año cayó -7.98%, indicando un repunte reciente en un contexto anual de depreciación.
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La variación de del Peso colombiano durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 5.04%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.13%.
La cotización del Peso colombiano hoy en comparación con los días anteriores muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en los últimos días.
Este comportamiento sugiere una estabilización económica o un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría favorecer el fortalecimiento del Peso colombiano en el corto plazo.
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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?
Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.
Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.