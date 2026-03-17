En la sesión de apertura de este martes, 17 de marzo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,695.49 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.31%. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 1.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Llamado del SAT a todos los mexicanos: este es el límite máximo de dinero que puedes usar en efectivo sin sanciones