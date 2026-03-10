En la apertura de mercados de este martes, 10 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,750.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.05%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.24%. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 15.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.40%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría ser un indicativo de una recuperación económica o de factores externos favorables. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Gobierno dice adiós a todas las multas: se descontará el 100% de los gastos y recargos de ejecución de todos estos mexicanos Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el mercado de divisas para obtener el mejor trato posible.