En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,751.13 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.05%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.30%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.12%.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.68%, es menor que la volatilidad anual del 10.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperándose frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo para evaluar su impacto a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

