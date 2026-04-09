En la sesión de apertura de este jueves, 9 de abril de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,642.99 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.26% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.89%. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Riesgo en Minsa? Moody’s lanza advertencia sobre la rentabilidad de la empresa de Altagracia Gómez