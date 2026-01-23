En la apertura de mercados de este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,599 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -2.02%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.86%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.78%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA