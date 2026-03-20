En la sesión de apertura de este viernes, 20 de marzo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,686.24 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.49% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.16%. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.18%, es mayor que la volatilidad anual del 14.46%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.