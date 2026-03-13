La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 13 de marzo en Estados Unidos es de 3,677.5 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.7% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.79%. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 15.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros