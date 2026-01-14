En la apertura de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,645.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.79%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.88%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 6.55%, es menor que la volatilidad anual del 9.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta alza en la cotización.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

