En la sesión de apertura de este martes, 9 de diciembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,821 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.83%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas.

Los problemas financieros de una histórica minera mexicana ya pasan factura a su acción en la BMV

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.21%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

Los problemas financieros de una histórica minera mexicana ya pasan factura a su acción en la BMV

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Atención| ¿Se desbielaron? Se desploma la venta de autos chinos en México

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)