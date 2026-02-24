En la sesión de apertura de este martes, 24 de febrero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,685.89 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.06% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.07%. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 12.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que favorecen al Peso colombiano. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Acuerda Citi vender casi una cuarta parte de Banamex a fondos y aseguradoras