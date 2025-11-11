La cotizacióndel Peso colombiano este martes 11 de noviembre en Estados Unidos es de 3,748 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.06% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.09%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

