En la apertura de mercados de este lunes, 23 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,694.1 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.59%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.92%. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.46%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya lo confirmó la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria