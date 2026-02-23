En la apertura de mercados de este lunes, 23 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,691.72 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.24%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.79%. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 4.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Cambian las transferencias bancarias y ahora será distinto el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México