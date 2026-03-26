En la sesión de apertura de este jueves, 26 de marzo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,694.81 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.23% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 22.10%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Carlos Slim consolida su apuesta energética: Grupo Carso concreta participación en el megayacimiento Zama Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.