La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 12 de marzo en Estados Unidos es de 3,698.98 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.27% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.27%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 15.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Frenan subida de la gasolina: Gobierno e IP acuerdan mantener la Magna a menos de 24 pesos hasta septiembre