La cotizacióndel Euro este viernes 9 de enero en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.64%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.79%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

La tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en los indicadores económicos de la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan estos factores en los próximos días.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

