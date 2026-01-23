En la sesión de apertura de este viernes, 23 de enero de 2026,del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.54% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.08%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

Conocé la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.65%, es menor que la volatilidad anual del 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

