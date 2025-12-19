La cotizacióndel Euro este viernes 19 de diciembre en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.71%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.76%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado financiero en general.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos