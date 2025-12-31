En la apertura de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.31%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.50%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.33% en su cotización.

Conocé la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.



¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.



Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos