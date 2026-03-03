La cotizacióndel Euro este martes 3 de marzo en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.08% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.22%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.80%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este comportamiento sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico de la región. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga