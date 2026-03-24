En la apertura de mercados de este martes, 24 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.34%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.29%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo para evaluar su impacto a largo plazo. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Ni la guerra salva al oro: Dólar y petróleo hunden su precio, aunque expertos prevén un rebote del 40%