En la apertura de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.73%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.58%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.76%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual muestra una depreciación en su valor. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.02%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el contexto actual. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La millonaria cifra de garrafones que los mexicanos están empezando a sacar de sus casas