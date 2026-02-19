La cotizacióndel Euro este jueves 19 de febrero en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.4% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.62%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 4.03% en su cotización. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.20%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Euro ha aumentado, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Apple, Meta, Nvidia, Tesla y Netflix llegan al MexDer: así podrás tradear con estos gigantes desde México