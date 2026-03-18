En la apertura de mercados de este miércoles, 18 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.22%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.11%, indicando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.34%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. La tendencia actual podría ser un reflejo de una recuperación económica o de cambios en las políticas monetarias. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La estrategia que las empresas mexicanas deben aplicar para sobrevivir a la semana laboral de 40 horas