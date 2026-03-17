En la sesión de apertura de este martes, 17 de marzo de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.12% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.10%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.44%. Estos datos reflejan una ligera estabilidad reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.45%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.26%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el contexto actual. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Llamado del SAT a todos los mexicanos: este es el límite máximo de dinero que puedes usar en efectivo sin sanciones Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.