En la sesión de apertura de este martes, 16 de diciembre de 2025, del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.23% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.









En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.









En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA