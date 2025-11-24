En la apertura de mercados de este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.16%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.49%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.64%.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

