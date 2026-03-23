La cotizacióndel Euro este lunes 23 de marzo en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.80%. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.66%, es mayor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya lo confirmó la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria