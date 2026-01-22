En la apertura de mercados de este jueves, 22 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.25%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.77%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.65%.

Lacoste estrena jefe, México gana en los Madriles, Bimbo y su museo

Conocé la cotización de este 2026-01-22.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.05%, es menor que la volatilidad anual del 7.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Lacoste estrena jefe, México gana en los Madriles, Bimbo y su museo

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Las empresas mexicanas deben vender en digital antes de gastar en IA, alerta la CEO de EnvíoClick

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA