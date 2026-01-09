En la sesión de apertura de este viernes, 9 de enero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.09% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.54%, es menor que la volatilidad anual del 6.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos