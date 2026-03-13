La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 13 de marzo en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.59% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.17%. Estos movimientos reflejan la fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.63%, es mayor que la volatilidad anual del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento alcista puede ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros