En la sesión de apertura de este martes, 24 de marzo de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.19% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.10%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 0.42% en su cotización. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 11.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ni la guerra salva al oro: Dólar y petróleo hunden su precio, aunque expertos prevén un rebote del 40%