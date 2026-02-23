En la apertura de mercados de este lunes, 23 de febrero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.15%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.36%, reflejando una ligera recuperación reciente frente a una tendencia a la baja en el periodo anual. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.50%, es menor que la volatilidad anual del 6.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Cambian las transferencias bancarias y ahora será distinto el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.