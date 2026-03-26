En la apertura de mercados de este jueves, 26 de marzo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.12%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.26% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento anual positivo. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.01%, es mayor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es favorable, se recomienda monitorear de cerca cualquier cambio que pueda afectar su estabilidad. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Carlos Slim consolida su apuesta energética: Grupo Carso concreta participación en el megayacimiento Zama