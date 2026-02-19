En la sesión de apertura de este jueves, 19 de febrero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.15% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.01%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.46%. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.50%, es menor que la volatilidad anual del 6.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico del Reino Unido. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Apple, Meta, Nvidia, Tesla y Netflix llegan al MexDer: así podrás tradear con estos gigantes desde México