En la apertura de mercados de este viernes, 27 de marzo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.12%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.07%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.79%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.95%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.70%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la Libra esterlina está en ascenso, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que han impactado positivamente su valor en el mercado. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Adiós a los bancos tradicionales? El fenómeno de las súper apps que ya conquistó a 19 millones de mexicanos