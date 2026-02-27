La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 27 de febrero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.09% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.01%, mientras que en el último año su variación ha sido del -0.94%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.09%, es menor que la volatilidad anual del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor de la Libra esterlina. Actualmente, la estabilidad de la moneda parece estar en un buen momento. Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en la economía británica y en su recuperación. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya es oficial: el SAT hará cruces de CFDI y bases de datos para una auditoria más dura para estos contribuyentes