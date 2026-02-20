En la apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.13%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.52%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.04%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, a pesar de la estabilidad general en el largo plazo. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de tendencia es 1. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía británica. En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una posible inestabilidad económica. En general, la tendencia positiva de la Libra esterlina podría reflejar un fortalecimiento en el mercado y una mayor inversión en el Reino Unido. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Entorno global en el sector automotriz pega a Grupo Industrial Saltillo, que pierde 15 MDD en 2025 Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.