En la apertura de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.09%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.04%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.00%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.78%, es menor que la volatilidad anual del 6.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.