En la apertura de mercados de este viernes, 10 de abril de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.05%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una caída del -1.69%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.05%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.15%, es menor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda de la moneda británica. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta situación en el futuro. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Crisis y rescate hipotecario en México: ¿Por qué el crédito cae mientras el gobierno inyecta miles de millones?