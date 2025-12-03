En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.21%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.01%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.74%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 1.95%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

