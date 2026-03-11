En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de marzo de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.11% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.52%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.78%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.55%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En este caso, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Hora de diversificar: Oro y petróleo suben con fuerza y el Bitcoin se desploma por crisis en Medio Oriente