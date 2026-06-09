La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 9 de junio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.21% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina mostró un avance: en la última semana subió 36.23% y en el último año acumuló 141.00%, señalando una tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 4.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 6.21%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos ha sido favorable en comparación con los días anteriores. Esto indica que ha habido un aumento en su valor, atrayendo así el interés de los inversionistas.

Este incremento es un signo esperanzador para quienes buscan estabilidad financiera en la moneda británica, sugiriendo que la Libra podría continuar fortaleciendo su posición en el mercado.

Analizando la tendencia, es importante monitorear cómo se comportará la Libra en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos