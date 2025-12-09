La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 9 de diciembre en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.08% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.04%.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.52%, es menor que la volatilidad anual del 6.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.